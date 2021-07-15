В Чечне резко выросла смертность среди зараженных COVID-19

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15 июля 2021, 14:17 Источник: РИА "Новости"

койки для пациентов с COVID-19, Jdidi wassim/Keystone Press Agency

За неделю в Чечне резко выросла смертность среди зараженных коронавирусом нового типа. Согласно данным Роспотребнадзора по республике, за прошедшие сутки скончались 9 человек с подтвержденным COVID-19.

Уточняется, что по состоянию на четверг, 15 июля, общее количество жертв коронавирусной инфекции в Чечне достигло 224. 8 июля число летальных исходов составляло 176.

Подчеркивается, что в настоящий момент на территории республики растет количество инфицированных граждан. Неделю назад были зарегистрированы 73 новых случая заражения коронавирусом нового типа в сутки, а 15 июля этот показатель увеличился до 107.

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