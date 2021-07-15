Россия обновила максимум по количеству смертей от COVID-19 за сутки
15 июля 2021, 11:40
За минувшие сутки смертность среди пациентов с коронавирусом нового типа в России побила рекорд и достигла 791 случая. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа 108 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Санкт-Петербурге, 101 – в Москве, 33 – в Иркутской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 146 069 человек.
Ранее сегодня стало известно, что за сутки в РФ зарегистрировали 25 293 новых случая заражения коронавирусом.
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