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За сутки в России выявили 25 293 случая заражения COVID-19

, 11:24

За сутки в России выявили 25 293 случая заражения COVID-19
анализ крови, pixabay.com

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 25 293 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили утром в четверг, 15 июля, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, за минувшие 24 часа новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 3 016 (11,9%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии коронавируса нового типа в России выявили 5 882 295 случаев заражения.

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