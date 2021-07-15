Ученый-генетик Павел Волчков заявил, что третья волна COVID-19 в России пойдет на спад после середины июля

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15 июля 2021, 10:16 Источник: URA.RU

COVID-19, pixabay.com

Глава лаборатории геномной инженерии МФТИ, ученый-генетик Павел Волчков выразил мнение, что третий всплеск заболеваемости коронавирусом нового типа в России пойдет на спад только после середины июля.

Эксперт отметил, что рост числа случаев заражения, связанный с штаммом "дельта", был зафиксирован в конце мая, вследствие чего пик должен быть достигнут к середине июля, если все пойдет по "индийскому сценарию".

Павел Волчков в беседе с URA.RU отметил, что при сравнении развития всплеска заболеваемости COVID-19 в Индии и России, необходимо учитывать географические различия между странами, плотность населения и ряд других факторов.

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