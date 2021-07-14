Директор центра ФМБА Зябкин сообщил об увеличении числа заболевших коронавирусом детей

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14 июля 2021, 09:31 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixabay.com

Директор Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА Илья Зябкин заявил, что в третью волну возросло количество молодых людей и детей, заболевших новой коронавирусной инфекцией.

«Если раньше мы не говорили о детской заболеваемости, то сейчас мы достаточно активно ее обсуждаем и в рамках протоколов лечения», - пояснил он.

Зябкин отметил, что в настоящий момент не идет речь о больших цифрах летальности, но, «по данным некоторых зарубежных авторов, смертность, к сожалению, достигает приблизительно 1%».

Ранее екатеринбургские врачи рассказали, что в местные больницы ежедневно поступают дети с диагнозом «новая коронавирусная инфекция».

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