Аргументы Недели Общество 13+

Директор центра ФМБА Зябкин сообщил об увеличении числа заболевших коронавирусом детей

, 09:31 Источник: РИА Новости

Директор центра ФМБА Зябкин сообщил об увеличении числа заболевших коронавирусом детей
медик, фото: pixabay.com

Директор Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА Илья Зябкин заявил, что в третью волну возросло количество молодых людей и детей, заболевших новой коронавирусной инфекцией.

«Если раньше мы не говорили о детской заболеваемости, то сейчас мы достаточно активно ее обсуждаем и в рамках протоколов лечения», - пояснил он.

Зябкин отметил, что в настоящий момент не идет речь о больших цифрах летальности, но, «по данным некоторых зарубежных авторов, смертность, к сожалению, достигает приблизительно 1%».

Ранее екатеринбургские врачи рассказали, что в местные больницы ежедневно поступают дети с диагнозом «новая коронавирусная инфекция».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Россия занимает четвертое место в списке ВОЗ по числу заболеваний коронавирусом

Россия занимает четвертое место в списке ВОЗ по числу заболеваний коронавирусом

Согласно статистике, опубликованной на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия находится на четвёртом месте по числу заражении новой коронавирусной инфекцией.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью