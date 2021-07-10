Екатеринбургские врачи рассказали о ежедневном поступлении детей с коронавирусом в больницы

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10 июля 2021, 10:57 Источник: tagilcity.ru

пациент, фото: pixabay.com

Екатеринбургские врачи сообщили, что в местные больницы ежедневно поступают дети с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». В Свердловской области идет третья волна заболеваемости.

В источнике говорится, что отделения екатеринбургских больниц и всей Свердловской области перепрофилируются под лечение зараженных коронавирусом. «Ковидные отделения» для детей организованы в трех медучреждениях: ГКБ № 40, 11-й детской больнице и ОДКБ.

Врачи уточнили, что на данный момент в отделения поступает от двух до шести детей с подтвержденным COVID-19. Однако уровень госпитализации не отражает ситуацию в целом, поскольку число заболевших может быть больше, пояснили они. По их словам, несмотря на подъем заболеваемости, проблем с нехваткой мест в детских больницах нет. Абсолютными показаниями для госпитализации ребенка являются пневмония и детский возраст до одного года.

Детей с показаниями для госпитализации сначала отправляют в провизорный госпиталь на базе больницы № 11, а потом медики определяют в «чистую» или «красную» зону поместить ребенка. При этом родители рассказали, что в одной палате могут оказаться дети с коронавирусом и с другим заболеванием.

Ранее эпидемиолог Александр Горелов сообщил, что люди в возрасте от 14 до 29 лет наиболее подвержены заражению «дельта-штаммом».

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