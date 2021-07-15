National Interest: российский Су-30СМ сорвал планы американского самолета-шпиона в Черном море

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15 июля 2021, 10:55 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель Су-30СМ, MOD Russia / globallookpress.com

Российский истребитель Су-30СМ сорвал планы американского самолета-шпиона в Черном море. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Издание The National Interest (NI) пишет, что некоторое время назад один из российских Су-30СМ был поднят в небо для идентификации воздушной цели и предотвращения нарушения ею государственной границы в Черноморском регионе. Этой целью оказался самолет Соединенных Штатов EP-3E Aries, который предназначен для осуществления радиоэлектронной борьбы и проведения разведки.

После появления истребителя EP-3E Aries был вынужден сменить курс. Таким образом, Су-30СМ сорвал планы самолета-шпиона в Черном море, отмечается в публикации NI, которую пересказали авторы сайта «ПолитРоссия».

Ранее сегодня портал Avia.pro сообщил, что американский ракетный эсминец Roosevelt движется в сторону российской Арктики.

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