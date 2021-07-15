Путин заявил, что обновленная конституция определила фундаментальные принципы России

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15 июля 2021, 10:26 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в телеграмме, опубликованной в четверг, 15 июля, на сайте Кремля, заявил, что конституция является не застывшим сводом канонов, а живым документом, созвучным времени.

Глава государства в телеграмме обратился к читателям научно-популярного комментария к Конституции РФ. Политик с благодарностью отметил большую работу коллектива правоведов, которые занимались подготовкой вышеуказанного издания.

Владимир Путин подчеркнул, что конституция смогла доказать свою эффективность, вследствие чего она будет оставаться надежным правовым фундаментом России на протяжении многих десятилетий.

Российский лидер уточнил, что обновленная конституция определила фундаментальные принципы РФ, среди которых историческая преемственность, моральные устои, надежные социальные и юридические гарантии прав жителей страны, а также баланс между ветвями власти. По словам Путина, основной закон дает возможность обеспечения условий для устойчивого развития России как государства, высшей ценностью которого являются права и свободы человека, достоинство и благополучие граждан.

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