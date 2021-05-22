Гражданам РФ будут выдавать экземпляр Конституции при получении первого паспорта

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22 мая 2021, 12:20 Источник: Правительство России

Конституция РФ, Zamir Usmanov/Global Look Press

Правительство Российской Федерации утвердило постановление о вручении Конституции при получении первого паспорта. Соответствующую информацию предоставили в субботу в пресс-службе кабмина.

Уточняется, что с 1 июля гражданам, которые впервые получают российский паспорт, будут вручать экземпляр Конституции РФ. Об этом сообщается в изменениях, которые внес в Положение о паспорте гражданина Российской Федерации председатель правительства страны Михаил Мишустин.

Подчеркивается, что данное решение коснется четырнадцатилетних граждан, которым документ выдается впервые, а также иностранцев, получающих гражданство России. Предполагается, что это позволит повысить уровень патриотического воспитания и поспособствует бережному и уважительному отношению к государственной символике.

Напомним, что рассмотреть вопрос о вручении Конституции вместе с паспортом поручил ранее правительству президент России Владимир Путин.

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