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МВД подготовило проект президентского указа о вручении Конституции одновременно с паспортом

, 22:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

МВД подготовило проект президентского указа о вручении Конституции одновременно с паспортом
фото: ЦИК РФ

В МВД подготовили проекты указа президента и постановления правительства, согласно которым предлагается вручать издание обновленного варианта Конституции РФ одновременно с паспортом гражданина в 14 лет.

Текст Основного закона предлагают выдавать и тем, кто получил гражданство России за пределами страны. Это, по замыслу МВД, можно делать в ходе принесения иностранцами присяги гражданина.

Инициатива одновременного вручения паспорта и Конституции принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, который в конце июля 2020 года поручил правительству проработать этот вопрос.

ДВа

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