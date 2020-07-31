Путин предложил вручать новое издание Конституции РФ вместе с паспортом

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31 июля 2020, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]

Конституция. Фото: сайт ГД.

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Путин поручил правительству «рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции РФ «в актуальной редакции» одновременно с паспортом гражданина Российской Федерации гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство Российской Федерации». Об этом говорится в перечне поручений.

Кроме этого, глава государства поручил рассмотреть «вопрос об организации работы по проведению на регулярной основе мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и изучение Конституции «для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные и профессиональные образовательные программы».