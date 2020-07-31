Путин предложил вручать новое издание Конституции РФ вместе с паспортом
31 июля 2020, 21:20[ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
Путин поручил правительству «рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции РФ «в актуальной редакции» одновременно с паспортом гражданина Российской Федерации гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство Российской Федерации». Об этом говорится в перечне поручений.
Кроме этого, глава государства поручил рассмотреть «вопрос об организации работы по проведению на регулярной основе мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и изучение Конституции «для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные и профессиональные образовательные программы».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.