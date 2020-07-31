Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Клишас заявил, что работа с обращениями граждан по Конституции будет продолжена

, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]

Клишас заявил, что работа с обращениями граждан по Конституции будет продолжена
Андрей Клишас. Фото: сайт СФ

Рабочая группа предложит изменения в законодательство на основании обращений граждан, которые не были учтены при подготовке поправок к Конституции.

Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Так он прокомментировал утвержденный 30 июля президентом РФ перечень поручений по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

«Рабочая группа совместно с правительством подготовит все необходимые предложения в указанный в поручении срок», - отметил Клишас.

ДВа
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью