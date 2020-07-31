Клишас заявил, что работа с обращениями граждан по Конституции будет продолжена
31 июля 2020, 19:51[ «Аргументы Недели» ]
Рабочая группа предложит изменения в законодательство на основании обращений граждан, которые не были учтены при подготовке поправок к Конституции.
Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Так он прокомментировал утвержденный 30 июля президентом РФ перечень поручений по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
«Рабочая группа совместно с правительством подготовит все необходимые предложения в указанный в поручении срок», - отметил Клишас.
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