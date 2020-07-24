Клишас рассказал, как будут работать меры для защиты территориальной целостности РФ
24 июля 2020, 18:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В борьбе с экстремизмом для защиты российских территорий будут ликвидироваться организации, деятельность которых направлена на подрыв территориальной целостности.
Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
По его словам, расширение понятия экстремистской деятельности «за счет включения в него положений о недопустимости совершения действий, направленных на нарушение территориальной целостности», позволит использовать механизмы по борьбе с экстремизмом для защиты российских территорий.
Сенатор также отметил, что в ряде стран существуют аналогичное законодательные положения. По его словам, в Китае за причинение вреда территориальной целостности государства можно получить вплоть до пожизненного заключения.
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