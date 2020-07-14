Володин предупредил об уголовной ответственности политиков, заявляющих о расчленении России

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14 июля 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдумы РФ

Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что призывы к нарушению территориальной целостности РФ после принятия закона будут считаться экстремизмом, в том числе отчуждению части ее территории.

Так он прокомментировал принятие в первом чтении законопроекта о защите территориальной целостности.

«У нас есть российские политики, фамилии можно назвать, которые публично заявляли о необходимости расчленения России. Вот для них теперь, они должны понимать, появляется ответственность до десяти лет. Для американских политиков, которые мечтали о нашей стране, тоже появляется ответственность», – заявил Володин во время обсуждения законопроекта.

Он также отметил, что в случае приезда в нашу страну они могут быть арестованы, и можно требовать их экстрадиции.

«Это конкретные действенные меры по защите нашего суверенитета», – добавил спикер Госдумы.