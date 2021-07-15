Вечером в четверг в Москве ожидаются грозы и град

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15 июля 2021, 09:06 Источник: РИА "Новости"

дождь в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в четверг, 15 июля, в Москве ожидаются кратковременные дожди, грозы, град. В городе выпадет до 10% месячной нормы осадков.

Синоптик уточнил, что сегодня в небе над столичным регионом появятся отдельные массивы кучевых облаков, которые местами превратятся в грозовое состояние, это немного собьет жару. В Москве ожидается переменная облачность, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди и грозы, не исключен град.

Предполагается, что с 18 до 19 часов выпадет до 8-13 миллиметров осадков, то есть около 10% месячной нормы. Температура воздуха в Москве сегодня составит плюс 30-32 градуса, а в Подмосковье – плюс 28-33 градуса.

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