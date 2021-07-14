Синоптик Позднякова рассказала, что в Москве температура воздуха начнёт снижаться 20 июля

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14 июля 2021, 21:31

pixabay.com

Татьяна Позднякова, являющаяся главным специалистом Метеобюро российской столицы, поделилась информацией об ожидаемой в Подмосковье в ближайшие дни погоде. Об этом она рассказала RT.

По словам специалиста, с 20 июля температура в Московской области, судя по всему, начнет снижаться. Она отметила, что до этого времени в столичном регионе и Москве будет жарко. По области ожидается до плюс 28, 33 градусов, а в столице - 31, 33.

Позднякова подчеркнула, что с 19 июля прогнозируется прохождение холодного атмосферного фронта, а днем позже будет становиться прохладнее. В этих двух числах ожидаются самые интенсивные дожди. Специалист добавила, что температура будет превышать климатическую норму на 2-3 градуса.

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