Синоптик Позднякова рассказала, что в Москве температура воздуха начнёт снижаться 20 июля
14 июля 2021, 21:31
Татьяна Позднякова, являющаяся главным специалистом Метеобюро российской столицы, поделилась информацией об ожидаемой в Подмосковье в ближайшие дни погоде. Об этом она рассказала RT.
По словам специалиста, с 20 июля температура в Московской области, судя по всему, начнет снижаться. Она отметила, что до этого времени в столичном регионе и Москве будет жарко. По области ожидается до плюс 28, 33 градусов, а в столице - 31, 33.
Позднякова подчеркнула, что с 19 июля прогнозируется прохождение холодного атмосферного фронта, а днем позже будет становиться прохладнее. В этих двух числах ожидаются самые интенсивные дожди. Специалист добавила, что температура будет превышать климатическую норму на 2-3 градуса.
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