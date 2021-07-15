«Известия»: Роструд разъяснил правила отстранения от работы непривитых сотрудников

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15 июля 2021, 07:13 Источник: Известия

прививка, pixabay.com

Роструд разъяснил правила отстранения от работы сотрудников, у которых нет прививки от COVID-19. Об этом сообщили "Известия", ссылаясь на письмо ведомства в ассоциацию НК "Объединение корпоративных юристов".

Согласно тексту документа, работодатели из определенных сфер обязаны будут отстранять сотрудников от работы без сохранения заработной платы, если они отказываются делать прививку против коронавирусной инфекции или не имеют документально подтвержденных медицинских противопоказаний для проведения вакцинации.

В письме говорится, что такая мера предусмотрена в Трудовом кодексе. В статье 76 отмечается, что обоснованием для этого, помимо указанных в кодексе или федеральном законодательстве, могут стать и другие нормативно-правовые акты.

В Роструде отметили, что один из подобных случаев – нарушение закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", согласно которому отказ от вакцинации может являться основанием для отстранения от работы, если ее выполнение сотрудником связано с высоким риском заражения.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание на то, что вакцинация от COVID-19 внесена в календарь профилактических прививок, вследствие чего она становится обязательной в том случае, если главный санитарный врач в субъекте решает, что проведение вакцинации отдельных категорий граждан необходимо.

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