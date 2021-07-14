Очередные пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей

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14 июля 2021, 20:13

Фото: АГН "Москва"

Сегодня состоялся очередной розыгрыш пяти автомобилей среди привившихся от COVID-19 москвичей в рамках акции «Вакцина рулит». Он прошел в эфире телеканала «Москва 24».



Победителями стали Марина Леонидовна, Айдана, Виталий Сергеевич, Людмила Андреевна, Александр Сергеевич. Согласно законодательству, фамилии победителей называть нельзя. Имена победителей озвучил режиссер и продюсер Юрий Грымов.



В лотерее приняли участие более 500 тысяч человек. Обладателей автомобилей определил компьютер методом случайного выбора. В эфире уточнили, что организаторы сами свяжутся с победителями и сообщат, как забрать автомобиль.



В июне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте дополнительной программы стимулирования вакцинации. Каждую неделю среди москвичей разыгрывают пять машин (всего 20 автомобилей) стоимостью примерно 1 млн руб. Участником акции может стать любой гражданин старше 18 лет, который с 14 июня по 11 июля впервые получил первый компонент вакцины от COVID-19. Дополнительно регистрироваться нигде не нужно - привившиеся автоматически становятся участниками розыгрыша при заполнении анкеты перед вакцинацией.





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