Омбудсмен Кузнецова назвала «преждевременным» решение о вакцинации подростков от коронавируса

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14 июля 2021, 13:32 Источник: ТАСС

медик, фото: pixabay.com

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала заявление главы НИЦ имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет против новой коронавирусной инфекции начнется до 20 сентября.

Кузнецова отметила, что обсудила данную информацию с коллегами из партии «Единая Россия». По ее словам, решение о вакцинации подростков «преждевременно и реализовано в таком виде не будет». Она добавила, что в стране еще нет зарегистрированной вакцины для детей и подростков.

«… пока мы не получим результат исследования, обсуждать эту тему, повторюсь, преждевременно. Речь идет о здоровье наших детей, и мы должны, обязаны подходить к этому вопросу максимально серьезно», - пояснила омбудсмен.

Кроме того, Кузнецова уточнила, что после регистрации препарата его введение будет проходить только с согласия родителей.

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