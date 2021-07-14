В России за сутки выявили более 23,8 тысячи зараженных коронавирусом

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14 июля 2021, 12:09

медики, фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 5 857 002 человека. Темп прироста по стране - 0,41%.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 827 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2552 (10,7%) без клинических проявлений … 786 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 269 человек»,- пояснили в ведомстве в среду, 14 июля.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 3966, Московской области – 2469, Санкт-Петербурге – 1942, Нижегородской области – 531 и Свердловской области – 461.

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