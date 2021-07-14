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В МЧС предупредили жителей Подмосковья о сильной жаре до +35 в течение двух дней

, 10:59

В МЧС предупредили жителей Подмосковья о сильной жаре до +35 в течение двух дней
люди, фото: Владимир Веленгурин, Global Look Press

Главное управление МЧС РФ по Московской области распространило экстренное предупреждение о сильной жаре в регионе. Отмечается, что максимальная температура воздуха 14-15 июля достигнет +35 градусов.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 - 15 июля местами по Московской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до +35 °С», - пояснили в ведомстве.

МЧС рекомендует обеспечить проветривание помещений, включить вентиляторы или кондиционеры. Также представители ведомства призывают носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка), головной убор, избегать воздействия повышенной температуры и ограничить поездки на транспорте днем.

«Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма (обезвоживанию). В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара», - добавили в пресс-службе МЧС.

Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил россиян о возможном сохранении высокой температуры в стране до конца лета.

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