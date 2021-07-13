Вильфанд предупредил россиян о возможном сохранении высокой температуры в стране до конца лета

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13 июля 2021, 15:11 Источник: РИА Новости

москвичи, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что высокая температура, по предварительным прогнозам, сохранится на территории России до конца лета. Своим мнением он поделился на пресс-конференции в Москве во вторник, 13 июля.

Вильфанд отметил, что, скорее всего, вторая половина июля и август в среднем по территории страны будут жаркими. По его словам, погода «будет нервничать», т. е. на фоне хорошо видимого тренда будут заметны сильные колебания.

Ранее Вильфанд заявил, что в столичном регионе температура, превышающая норму на 8-9 градусов, держится уже восемь дней. Метеоролог пояснил, что данную ситуацию можно назвать «тепловым стрессом».

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