Вильфанд заявил, что погодную ситуацию в Москве можно назвать «тепловым стрессом»

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13 июля 2021, 13:55 Источник: РИА "Новости"

лето в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве температура, превышающая норму на 8-9 градусов, держится уже восемь дней. Данную ситуацию можно назвать "тепловым стрессом".

В рамках пресс-конференции в столице во вторник, 13 июля, Роман Вильфанд заметил, что явление, при котором температура, превышающая нормальные значения на 5 градусов, "ласково называется волной тепла".

Научный руководитель Гидрометцентра также заявил, что температура в центре Москве даже в ночное время превышает плюс 20 градусов, что является очень необычным.

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