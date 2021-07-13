В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

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13 июля 2021, 10:15 Источник: Гидрометцентр

лето в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары во вторник, 13 июля. Уточняется, что существует вероятность стихийных бедствий, а также нанесения ущерба.

В Гидрометцентре отметили, что сегодня жителей Москвы и Московской области ждет аномально жаркая погода, температура воздуха будет выше нормы на семь и более градусов. Предупреждение в столице РФ будет действовать с 10 часов 13 июля до 10 часов 15 июля, а в Подмосковье – до 9 часов 15 июля.

Также в Москве и Московской области будет действовать "желтый" уровень погодной опасности до 21.00 среды из-за вероятности возникновения пожаров.

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