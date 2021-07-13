Синоптик Леус заявил, что в Москве сегодня может быть побит температурный рекорд 1936 года

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил в рамках разговора с журналистами, что во вторник, 13 июля, в Москве может быть побит температурный рекорд 85-летней давности.
Ранее синоптик заявил, что во вторник в столице России ожидается небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в городе 13 июля составит плюс 33-35 градусов.
Сегодня Михаил Леус отметил в беседе с сотрудниками СМИ, что, вероятнее всего, сегодня в Москве обновится очередной суточный рекорд температуры, который для этого дня составляет плюс 32,4 градуса – он был установлен в столице в 1936 году.
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