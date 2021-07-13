Синоптик Леус заявил, что в Москве сегодня может быть побит температурный рекорд 1936 года

Аргументы Недели → Общество 13+

13 июля 2021, 08:27 Источник: РИА "Новости"

жара в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил в рамках разговора с журналистами, что во вторник, 13 июля, в Москве может быть побит температурный рекорд 85-летней давности.

Ранее синоптик заявил, что во вторник в столице России ожидается небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в городе 13 июля составит плюс 33-35 градусов.

Сегодня Михаил Леус отметил в беседе с сотрудниками СМИ, что, вероятнее всего, сегодня в Москве обновится очередной суточный рекорд температуры, который для этого дня составляет плюс 32,4 градуса – он был установлен в столице в 1936 году.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости