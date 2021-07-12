Синоптик Тишковец заявил, что жара в Москве спадет к выходным

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12 июля 2021, 18:32 Источник: РИА "Новости"

лето в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что последний фронт экстремальной жары придет в столицу РФ во вторник и среду, а к выходным в Москве ожидаются ливни с грозами.

Евгений Тишковец сообщил, что завтра и послезавтра в столице будут побиты два температурных рекорда – столбики термометров поднимутся до плюс 32-34 градусов в Москве и до плюс 30-35 градусов по области. Во вторник и среду в столице ожидается солнечная погода, однако уже с четверга в городе появятся грозовые облака, местами пройдут короткие дожди.

К субботе в Москву "прорвется" атмосферный фронт, который принесет с собой ливни с грозами, а температура воздуха понизится до плюс 25-30 градусов.

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