Врач отметила влияние затяжной жары на рост смертности

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12 июля 2021, 12:34

Фото: pixabay.com

Жаркая погода может осложнить течение коронавируса и других заболеваний, что провоцирует рост числа летальных исходов. В особой группе риска — пожилые люди. Об этом главный врач городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова рассказала журналистам «Вечерней Москвы».



Последнее десятилетие продолжительная летняя жара вызывает у москвичей нешуточную тревогу. Многие вспоминают 2010 год — духота, дым от пожаров и ни капли с неба на протяжении нескольких недель. То лето было непростым для всех, а для людей, страдающих хроническими заболеваниями, — в особенности.



— Количество случаев гибели от обострений хронических заболеваний в период жары 2010 года было в несколько раз больше, чем в обычные дни, — говорит главный врач городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова. — Пики жары этого года, которые обещают быть не менее опасными, могут также увеличить показатель гибели от обострений хронических заболеваний по сравнению с обычными днями.



Каким бы непримиримым ни был спор между любителями жаркого и прохладного лета, жара — это в любом случае стресс для организма. Если человек имеет то или иное сердечно-сосудистое заболевание, его организм и так работает на пределе, компенсируя нарушения в работе органов. В жару нагрузка на сердце и сосуды становится еще больше, возникает риск обострений — инфарктов и инсультов.



— Потеря жидкости в организме может приводить к резкому повышению тромбообразования. Гиперкоагуляция в свою очередь вызывает падение давления. Это особенно опасно для больных с атеросклерозом. В этой ситуации резкое падение давления может спровоцировать инсульт и инфаркт. Если состояние не корректировать, возможен летальный исход, — объясняет Наталья Кузенкова.



В особой группе риска находятся пожилые люди, поскольку именно они в большинстве имеют различные хронические заболевания, обостряющиеся в жару.



— Их организм уже не способен адаптироваться к перемене климатических условий, поэтому возникают острые состояния, вызванные жарой. Уменьшение жидкости в организме приводит к целому каскаду неблагоприятных реакций. В частности, повышается риск тромбозов, так как увеличивается вязкость крови. А это в свою очередь может привести к инфаркту, инсульту, тромбозу глубоких вен нижних конечностей — в зависимости от того, в каких сосудах образовались тромбы, — рассказывает Кузенкова.



Этим летом, несмотря на аномально высокие температуры, осадки все же выпадают, правда, как показали ливни прошлой недели, не всегда равномерно. Тем не менее в этом году есть другой отягчающий фактор, возможно, даже более опасный, чем отсутствие дождей, — пандемия коронавируса.



— Жара отягощает течение коронавируса, как и других заболеваний, поскольку она сама по себе — большой стресс для организма. Жара вызывает повышенное потоотделение, затруднение в дыхании, вызывает повышенное сердцебиение. Надо иметь в виду, что коронавирус часто осложняется пневмонией, нарушает функции дыхания. Больному вдвойне тяжело справляться с такой нагрузкой, когда организм и так перегружен борьбой с жарой, — отмечает Кузенкова.



По ее словам, затяжная жара может привести к увеличению числа тяжелых случаев коронавируса и, соответственно, неблагоприятных исходов, поэтому тем, кто заразился COVID-19, особенно важно поддерживать в помещении достаточную влажность, температуру воздуха и пить больше жидкости.



— Чтобы не допускать таких рисков, я советую как можно скорее вакцинироваться, — добавила Наталья Кузенкова.



Корректировки образа жизни жаркая погода требует ото всех. Врачи рекомендуют всем пить больше воды, воздерживаться от физических нагрузок, пользоваться кондиционерами. Из дома по возможности лучше не выходить, особенно в самые жаркие часы.





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