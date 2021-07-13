Юрист Уткин заявил, что регламентировать курение на работе будет излишним

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13 июля 2021, 19:55 Источник: Свободная пресса

табличка, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Юрист Павел Уткин прокомментировал предложение общественника Султана Хамзаева увеличить некурящим сотрудникам ежегодный отпуск на десять дней, аргументируя это тем, что вредная привычка отнимает около часа рабочего времени.

«Что касается тезиса о том, что курящие сотрудники тратят в год до 20 рабочих дней на перекуры, то он более, чем спорный. Как правило, во всех компаниях предусмотрены перерывы, и не только на обед, но и в течение дня. И чем занимается в это время сотрудник — это его дело, если это не какие-либо противозаконные действия»,- высказал эксперт.

Уткин отметил, что курение – личное дело человека, поэтому регламентировать это будет излишним. По его словам, у Минтруда РФ и правительства на данном этапе достаточно забот и без «оригинальных идей» Хамзаева. У властей в приоритете сокращение доли курящего населения через максимально добровольный отказ от курения, пояснил он.

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