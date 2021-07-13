В Туве приостановили работу транспорта в выходные дни из-за коронавируса

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13 июля 2021, 19:38

девушка в маске, фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией внес изменения в постановление главы Республики Тыва об ограничениях, введенных в регионе в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

«… ужесточающие ограничительные меры в сфере общепита, транспорта и процедуры заключения браков. Также для посетителей закрывается скульптурный комплекс «Центр Азии»,- пояснили в пресс-службе регионального правительства.

В документе говорится, что теперь кафе и рестораны будут работать только навынос и на доставку, общественный транспорт приостановит свою работу на время выходных дней, а заключение браков будет перенесено на более поздний срок. Отмечается, что такое решение принято из-за «крайне безответственного отношения» местных жителей к собственному здоровью и нежелания бизнеса выполнять антиковидные требования.

Ранее вирусолог Маргарита дель Валь заявила, что существующие вакцины против коронавируса не позволят достигнуть коллективного иммунитета.

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