Вильфанд: в Сибири на следующей неделе ожидается заметный «мешок холода»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян на следующей неделе. По его словам, в Европейской части России и на Дальнем Востоке ожидается жара, а в Сибири – холод.
«Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория Европейской части России. На восемь-девять градусов температура выше нормы. На Дальнем Востоке температура тоже очень высокая, причем не только на юге, но и на севере», - пояснил он.
При этом Вильфанд уточнил, что в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края будет достаточно заметный «мешок холода». Он добавил, что в этих регионах температура будет ниже нормы на четыре-шесть градусов.
Ранее Вильфанд сообщил, что высокая температура, по предварительным прогнозам, сохранится на территории России до конца лета.
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