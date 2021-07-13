Ресурс 19FortyFive: проект российского ядерного поезда «Баргузин» остается «худшим кошмаром для США»

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13 июля 2021, 13:35 Источник: «ПолитРоссия»

Железная дорога, Ilya Galakhov / globallookpress.com

Проект российского ядерного поезда «Баргузин» остается «худшим кошмаром для США». Об этом говорится в материале, размещенном в американском интернет-сегменте.

Ресурс 19FortyFive поведал о создававшемся Россией железнодорожном мобильном комплексе ракетного вооружения «Баргузин». Его основой, вероятнее всего, стал бы снаряд «Ярс», который несет четыре ядерных боеголовки. Данная ракета может взлетать со скоростью, в двадцать раз превышающую скорость звука, и способна выполнять маневры уклонения.

В конце 2017 года в российских СМИ появилось сообщение о том, что Москва отказалась от разработки «Баргузина». При этом не исключен вариант, что в будущем РФ вернется к реализации данного замысла.

В публикации 19FortyFive, пересказанной журналистами издания «ПолитРоссия», указывается на то, что проект ядерного поезда остается «худшим кошмаром для США». Отмечается, что такой состав трудно отследить, при этом он мог бы нанести по американской территории удары, которые обернулись бы для нее катастрофическими последствиями.

Как сообщалось ранее сегодня, британский таблоид The Sun написал, что Россия проведет заключительные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон», способных уничтожить прибрежные города Соединенных Штатов.

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