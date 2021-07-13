The Sun: Россия проведет заключительные испытания гиперзвуковых «Цирконов», способных уничтожить прибрежные города США
13 июля 2021, 12:55
Российская Федерация проведет заключительные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон», способных уничтожить прибрежные города Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах британских СМИ.
Таблоид The Sun отмечает, что до конца текущего месяца должны состояться заключительные испытания «Цирконов». Согласно имеющимся сведениям, ракеты по морским и наземным целям запустит фрегат «Адмирал Горшков». Предположительно, тестирование гиперзвуковых снарядов пройдет в акватории Белого моря.
В процитированной публикации указывается на то, что «Цирконы», которые развивают скорость 9 800 км/час, способны уничтожить города США, расположенные на побережье.
Как сообщалось ранее во вторник, издание Asia Times написало, что американская система ПРО пока беззащитна перед российскими гиперзвуковыми «Авангардами».
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