The Sun: Россия проведет заключительные испытания гиперзвуковых «Цирконов», способных уничтожить прибрежные города США

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13 июля 2021, 12:55

Фрегат «Адмирал Горшков», Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Российская Федерация проведет заключительные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон», способных уничтожить прибрежные города Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах британских СМИ.

Таблоид The Sun отмечает, что до конца текущего месяца должны состояться заключительные испытания «Цирконов». Согласно имеющимся сведениям, ракеты по морским и наземным целям запустит фрегат «Адмирал Горшков». Предположительно, тестирование гиперзвуковых снарядов пройдет в акватории Белого моря.

В процитированной публикации указывается на то, что «Цирконы», которые развивают скорость 9 800 км/час, способны уничтожить города США, расположенные на побережье.

Как сообщалось ранее во вторник, издание Asia Times написало, что американская система ПРО пока беззащитна перед российскими гиперзвуковыми «Авангардами».

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