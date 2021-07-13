Эпидемиолог Сперанская заявила, что случай заражения двумя штаммами COVID-19 был выявлен в РФ в прошлом году

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13 июля 2021, 12:20 Источник: РИА "Новости"

COVID-19, pixabay.com

Руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что случай заражения двумя штаммами COVID-19 в РФ был выявлен еще в прошлом году.

Сперанская отметила, что сразу два штамма коронавируса нового типа были зафиксированы у пожилой женщины. Сначала у нее преобладал один вариант COVID-19, а примерно через неделю – другой.

Глава группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора подчеркнула, что случаи двойной инфекции являются возможными, однако их не слишком просто доказать, поскольку наличие двух разных штаммов вируса в одном образце может объясняться целым рядом причин.

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