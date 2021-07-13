В России зарегистрировали 24 702 новых случая заражения COVID-19

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13 июля 2021, 11:38

анализ крови, Britta Pedersen/ZB

За минувшие сутки количество новых случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 24 702. Об этом сообщили во вторник, 13 июля, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе уточнили, что у 2 894 (11,7%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии коронавируса нового типа в России зарегистрировали 5 833 175 случаев заражения.

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