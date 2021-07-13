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В России зарегистрирован максимум по числу смертей от коронавируса за сутки – 780

, 11:45

В России зарегистрирован максимум по числу смертей от коронавируса за сутки – 780
врач в защитном костюме, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Смертность пациентов с подтвержденным COVID-19 в России за минувшие сутки обновила максимум и достигла 780. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Предыдущий максимум по смертности пациентов с COVID-19 был зарегистрирован в РФ 10 июля – 752. В общей сложности с начала пандемии коронавируса нового типа в России скончались 144 492 человека.

За минувшие сутки жертвами заболевания, в частности, стали 108 пациентов в Санкт-Петербурге, 103 – в Москве, в Иркутской области – 32.

Ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа количество новых случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 24 702.

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