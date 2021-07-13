Кадыров объявил в Чечне три выходных дня для празднования Курбан-байрама

Глава Чечни Рамзан Кадыров поставил подпись под указом, согласно которому на территории республики объявляются три выходных дня в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам (Ид ань-Адха).
Согласно последней информации, выходными днями в Чечне будут 19, 20 и 21 июля.
Курбан-байрам, или на арабском языке Ид аль-Адха является один из главных праздников мусульман. Верующие отмечают его в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря, праздник продолжается в течение трех дней. В этом году он начнется 20 июля.
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