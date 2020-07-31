Главный муфтий Урала призвал мусульман отметить Курбан-байрам дома

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31 июля 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Курбан-байрам — мусульманский праздник жертвоприношения — в 2020 году выпадает на 31 июля. Главный муфтий Урала Ринат хаджи-хазрат Раев просит южноуральских мусульман в этот день оставаться дома, чтобы не подвергать себя риску заражения коронавирусной инфекцией.

Муфтий также попросил верующих сплотиться в борьбе с опасной болезнью.

«Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей призывает присоединиться к онлайн-трансляции праздничной проповеди, отмечать праздник Курбан-байрам дома. Мы, правоверные мусульмане, должны соблюдать режим самоизоляции в священный месяц Зуль-Хиджа, как божественное испытание, ниспосланное нам Всевышним Аллахом», — сказал он.

Трансляция богослужения из Соборной мечети в Челябинске будет идти на телеканалах ОТВ, ОТР, на сайте ОТВ. Начало трансляций — в 7.00 по местному времени 31 июля.

Отметим, что в Челябинской области продолжают выявлять случаи заражения коронавирусной инфекции. За последние сутки заболел еще 121 человек, общее количество заражений — более 11.5 тысяч.