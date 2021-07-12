В России выявили 25 140 новых случаев заражения коронавирусом
12 июля 2021, 11:21
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заражённых коронавирусом нового типа в России достигло 5 808 473 человека. Темп прироста по стране составляет 0,43%.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 25 140 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2723 (10,8%) без клинических проявлений … выявлено 710 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 429 человек»,- пояснили в ведомстве в понедельник, 12 июля.
Наибольшее количество зараженных зафиксировано в Москве – 5403, Московской области – 2566, Санкт-Петербурге – 2029, Нижегородской области – 522 и Свердловской области – 464.
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