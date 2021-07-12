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Инфекционист Чуланов заявил, что коронавирусу «невыгодно нас убивать»

, 09:50 Источник: Известия

Инфекционист Чуланов заявил, что коронавирусу «невыгодно нас убивать»
медик, фото: pixels.com

Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов оценил возможное появление новых штаммов коронавируса в стране.

«Мы можем с высокой вероятностью говорить, что не исключено появление штаммов, которые обладают преимуществами перед другими с точки зрения распространения. Скорее всего, вирусу нужно именно это», - высказал он.

Чуланов отметил, что коронавирусу «невыгодно нас убивать, поэтому у него нет цели стать более патогенным». По его словам, COVID-19 важнее распространиться как можно быстрее. Необходимо развеять миф о том, что этот вирус «безопасный», добавил врач.

«Уровень летальности от COVID-19 в десятки раз выше, чем от гриппа. В мире уже умерли от этой болезни более четырех миллионов человек», - пояснил Чуланов.

Кроме того, он уточнил, что для коронавируса характерны «отсроченные осложнения».

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