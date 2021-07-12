Реформа обращения с промышленными отходами должна быть прозрачной

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12 июля 2021, 10:37

Фото: ФГУП «ФЭО»

С 1 марта 2022 года жизнь участников рынка обращения с промышленными отходами претерпит изменения. Президент России Владимир Путин подписал существенные поправки в федеральный закон №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Какой будет новая система и к чему готовиться отходообразователям и переработчикам в следующем году, читайте в нашем материале.



В России ежегодно образуется порядка 350 тыс. тонн промышленных отходов I и II классов. При этом, по оценкам экспертов, на переработку попадает не более 1,5-2 процентов от ежегодно образующегося объема. Остальные отходы превращаются в незаконные свалки в оврагах и зеленые пятна в водоемах, отравляя нашу родную природу. Помимо этого, они накапливаются в аварийной таре на заброшенных заводах.



Когда весь мир идет по пути ресурсосбережения, снижения углеродного слоя, рационального потребления, такая ситуация в России никого устраивать не может. Навести порядок в сфере обращения с промышленными отходами призван федеральный проект «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов» нацпроекта «Экология». Его реализация в 2019 году была поручена Госкорпорации «Росатом».





К отходам I-II классов относятся смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот (отходы металлургических, обрабатывающих, машиностроительных отраслей), ртутьсодержащие отходы (ртутные лампы и градусники, а также промышленные отходы, содержащие ртуть); сточные отходы промпредприятий, органические отходы, смешанные и комбинированные органические и неорганические отходы. Большую часть отходов I и II классов образует промышленность, однако они имеются и у населения. Поддержите издание Вступайте в КЛАН

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С 1 марта 2022 года стартует новый порядок обращения с промышленными отходами



Новая система обращения с промышленными отходами предполагает комплексный подход и связь между всеми участниками рынка. Она должна стать прозрачной и хорошо контролируемой.



Для выполнения поставленной задачи необходимо ответить на несколько вопросов: как посчитать отходы и проконтролировать их жизненный цикл, где безопасно переработать отходы, и кто будет руководить процессом.



К системе, управляющей потоками движения промышленных отходов, можно подключиться уже сейчас



Для эффективного управления обращением с промышленными отходами создается государственная информационная система (ГИС ОПВК). В сентябре 2020 года она начала работу в тестовом режиме. Это позволило промышленным производителям и переработчикам отходов заранее внести данные о своей деятельности для комфортного перехода к выполнению новых требований. Программа позволит собирать всю информацию по учету отходов, их транспортировке и выявлять соответствующие нарушения. Известно, что к системе в тестовом режиме уже подключились около 60 регионов.





Управление обращением с отходами I и II классов на территории всей страны возложено на структуру Росатома – ФГУП «Федеральный экологический оператор», которая становится, по сути, одним окном для всех участников рынка - предприятий-отходообразователей, переработчиков отходов и операторов по их транспортировке.



В отношении федерального оператора устанавливается государственное тарифное регулирование. На основании этого тарифа федеральный оператор заключает на рыночной основе договоры с отходообразователями, а также операторами по транспортировке и переработке отходов.



Схема простая: предприятие предоставляет сведения в ГИС ОПВК о появлении у него отходов и передает их федеральному оператору по утвержденному тарифу. Федеральный оператор забирает отходы и отправляет их на переработку. Такая система позволит отрегулировать весь процесс от образования отходов до их переработки во вторичную продукцию.



Все операции с промышленными отходами будут проходить через федерального оператора на платформе ГИС ОПВК с 1 марта 2022 года.





С отходами I и II классов сталкиваются не только промышленные предприятия. Каждый в своем обиходе имеет ртутный градусник, батарейки или лампы, которые нельзя просто выбросить в мусорное ведро. Эти предметы требуют специальной утилизации. Но если с правилами для промышленников в новой системе все понятно, то как быть простым жителям? Им тоже нужно будет регистрироваться в ГИС ОПВК и заключать договор с федеральным оператором? Нет, федеральный оператор работает только с юридическими лицами. И таким лицом между населением и федеральным оператором являются региональные операторы ТКО. Именно они отвечают за сбор у жителей отходов I и II классов и передачу их федеральному оператору по той же схеме.





Строительство первых экотехнопарков по переработке промышленных отходов начнется уже в этом году



Из отходов I и II классов можно и нужно получать вторичные ресурсы. Для этого в России планируется создание специальной производственно-логистической инфраструктуры.





К 2024 году в стране должна появиться целая сеть экотехнопарков по переработке промышленных отходов. Четыре технопарка создаются на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия в Кировской, Саратовской, Курганской областях и Удмуртии. Еще три строятся с нуля. Экотехнопарки будут оснащены российским и зарубежным оборудованием и автоматизированными системами безопасности.



Для переработки отходов будут применяться физико-химическая обработка (для смесей неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот), демеркуризация (для ртутьсодержащих отходов) и высокотемпературное обезвреживание (для органических отходов, сточных отходов предприятий, смешанных и комбинированных органических и неорганических отходов). Технологии будут замкнуты в единый производственный цикл: отходы от одних стадий будут являться сырьем для других, что позволит исключить их захоронение. В процессе переработки из отходов будут извлекаться полезные вещества, которые вновь можно использовать в производстве, такие как ртуть высокой чистоты, соли и оксиды металлов, медь и другие.





По оценкам правительства РФ, такой комплексный подход позволит навести порядок в сфере обращения с промышленными отходами и, что важно, позволит избежать появления таких объектов накопленного экологического вреда, как обанкротившийся промышленный гигант «Усольехимпром» в Иркутской области.



Бизнесу тоже будет жить проще. Современные, цивилизованные предприятия достаточно некомфортно себя чувствуют, когда у них накапливаются отходы. Это связано и с проверками надзорных органов, и с существенными экологическими платежами. Кроме того, сегодня все крупные предприятия химической, металлургической отрасли работают на международной арене, где вопросам экологии уделяется крайне высокое внимание.

Экологически ориентированные компании перестают воспринимать соответствующие расходы как исключительно затратные статьи, которые необходимо минимизировать. Они понимают, что будущее за открытыми, эффективными, ресурсосберегающими предприятиями. Поэтому прозрачный и удобный порядок обращения с промышленными отходами избавит бизнес от лишней головной боли.



Новая система обращения с промышленными отходами создаст синергетический эффект



Очевидно, что с новыми правилами в сфере обращения с промышленными отходами в стране формируется принципиально новая отрасль. Функционирование этой отрасли возможно только в связке с наукой, образованием, соответствием деятельности российских компаний целям устойчивого развития.



Российская наука уже активно включилась в работу над новой системой обращения с промышленными отходами. В 2020 году был создан федеральный научно-образовательный консорциум «Передовые ЭкоТехнологии», в состав которого вошли ведущие вузы, включая Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, и научные организации регионов. Задача научного сообщества - обеспечить отрасль обращения с промышленными отходами современными и отвечающими всем мировым стандартам технологиями, а также высокопрофессиональными кадрами, популяризировать профессию промышленного эколога.





Будущих промышленных экологов, химиков, инженеров начинают готовить уже в школе. Одним из примеров такой подготовки является проект «Менделеевские классы», стартовавший в ряде регионов в 2020 году, к которому присоединяется все больше школ. Проект позволяет вовлечь талантливых старшеклассников в решение амбициозных задач промышленной экологии с участием ведущих ученых, представителей компаний, исследовательских центров. Ребята углублённо изучают химию и математику, чтобы поступить в вузы и получить крайне востребованную сегодня и необходимую в будущем профессию.





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