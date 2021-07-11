В Петербурге впервые с 31 января за сутки выявили 2 007 новых случаев заражения COVID-19

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11 июля 2021, 13:29

фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге впервые с 31 января за сутки выявили 2 007 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Прирост - максимальный с конца января. В воскресенье данные по ковиду в северной столице привел оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В субботу, 10 июля, сообщалось о 1 978 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Всего с начала пандемии в городе на Неве заразились 489 928 человек.

Скончались за последние 24 часа в Петербурге 103 человека от последствий ковида. За сутки число выздоровевших увеличилось на 975. Всего от момента выявления ковида вылечились и выписаны 468 969 пациентов. 17 495 - жертвы инфекции в Петербурге.

В России выявили более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, но чуть меньше, чем днем ранее.

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