В России выявили более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, но чуть меньше, чем днем ранее
11 июля 2021, 11:55
В России за последние сутки выявлено 25 033 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это чуть меньше, чем оперштаб сообщал днем ранее.Всего за период пандемии в России коронавирус обнаружили у 5 783 333 человек.
По данным оперштаба, за последние 24 часа в России подтверждены случаи новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 781 без клинических проявлений. Темп прироста составляет 0,43%.
Выздоровели и выписаны 17 382 человека. Умерли за сутки 749 пациентов, у которых ковид был подтвержден. В Москве диагностировано 5 410 новых случаев COVID-19. В Московской области - 2 511, в Санкт-Петербурге - 2 007. В Нижегородской области - 525, в Воронежской - 430, 425 - в Свердловской области.
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