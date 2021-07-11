В России выявили более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, но чуть меньше, чем днем ранее

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11 июля 2021, 11:55

фото: pixabay.com

В России за последние сутки выявлено 25 033 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это чуть меньше, чем оперштаб сообщал днем ранее. Всего за период пандемии в России коронавирус обнаружили у 5 783 333 человек.

По данным оперштаба, за последние 24 часа в России подтверждены случаи новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 781 без клинических проявлений. Темп прироста составляет 0,43%.

Выздоровели и выписаны 17 382 человека. Умерли за сутки 749 пациентов, у которых ковид был подтвержден.

В Москве диагностировано 5 410 новых случаев COVID-19. В Московской области - 2 511, в Санкт-Петербурге - 2 007. В Нижегородской области - 525, в Воронежской - 430, 425 - в Свердловской области.

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