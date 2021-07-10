В России за сутки выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса

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10 июля 2021, 11:36

человек в маске, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заражённых коронавирусом нового типа в России достигло 5 758 300 человек. Темп прироста по стране составляет 0,44%.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 25 082 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3124 (12,5%) без клинических проявлений … 752 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 17 750 человек»,- пояснили в ведомстве в субботу, 10 июля.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 5694, Московской области – 2487, Санкт-Петербурге – 1978, Нижегородской области – 527 и Воронежской области – 423.

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