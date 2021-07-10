Биолог Нетесов назвал проведение «огромных» мероприятий и рейсы в Индию причинами роста случаев коронавируса в Петербурге

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июля 2021, 10:28 Источник: РИА Новости

Эрмитаж, фото: pixabay.com

Доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов оценил текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. В городе зафиксирован рост заболевших.

«В каком городе больше всего полыхала и продолжает полыхать эпидемия: в Санкт-Петербурге. А что было в Санкт-Петербурге кроме последних звонков в мае-июне? Там было три огромных международных массовых мероприятия: Петербургский экономический форум, футбол и фестиваль "Алые паруса", где как раз гуляли в основном выпускники вузов»,- высказал он.

Нетесов отметил, что на этих мероприятиях не соблюдали масочный режим. По его словам, это одна из причин роста заболеваемости в Санкт-Петербурге. Также он считает, что циркуляция индийского варианта коронавируса «дельта» в городе связана с рейсами в Индию.

«Не перекрыли авиасообщение, не контролировали ношение масок, проводили массовые мероприятия без защитных мер – получайте!» - резюмировал эксперт.

Ранее Нетесов назвал главное отличие «дельта-штамма».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости