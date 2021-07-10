Биолог Нетесов назвал главным отличием «дельта-штамма» от прежнего коронавируса высокую степень заразности: «В два раза выше»

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10 июля 2021, 08:55 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixabay.com

Доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов назвал главное отличие «дельта-штамма» новой коронавирусной инфекции.

Нетесов отметил, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около 3, а у варианта «дельта» - около 5, поэтому он распространяется быстрее. По его словам, вероятность заразиться этим штаммом без маски в два раза выше. Он призывает людей носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в кафе.

Врач добавил, что показатель репродуктивного числа для вирусов известен уже десятки лет, но его непросто измерить, поскольку для этого нужно собирать статистику.

Ранее Нетесов прокомментировал сообщения о том, что люди заражаются новой коронавирусной инфекцией повторно.

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