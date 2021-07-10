Биолог Нетесов заявил, что переболевшие несколько раз коронавирусом заболели им «по своему собственному мнению»

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10 июля 2021, 07:52 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixabay.com

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов прокомментировал сообщения о том, что люди заражаются новой коронавирусной инфекцией повторно. По его словам, такие утверждения не имеют оснований без лабораторных исследований.

«Те, кто переболел несколько раз, они переболели по своему собственному мнению. Я знаю несколько таких людей. Они пишут, что "у меня были симптомы, значит, я переболел". Дорогие мои, дело в том, что как минимум 15 вирусных инфекций вызывают острые респираторные заболевания, и какой конкретно инфекцией вы переболели, можно узнать, только пройдя полную лабораторную диагностику», - высказал он.

Нетесов отметил, что есть минимум четыре инфекции, последствием которых является потеря запаха и вкуса. Он добавил, что люди, заявляющие только на основе этого о перенесенной болезни, начинают проверять антитела, а их нет.

«Тогда говорят: "У меня плохой иммунитет". Да не болел ты, голубчик, нынешним коронавирусом, если это не подтверждено лабораторным анализом. Ты болел другим ОРВИ»,- пояснил врач.

Эксперт уточнил, что очень редко пациенты действительно болеют дважды, когда первый раз заразились одним штаммом коронавируса, а второй раз – другим. Нетесов уверен, это один случай на 100-200 тысяч человек, а подавляющее большинство людей все-таки болело один раз.

«Дело в том, что сейчас не 17-й, не 18-й и даже не 19-й век, когда было две инфекционных болезни - чахотка и дизентерия»,- заключил он.

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