Врач-эпидемиолог Шунков рассказал, при каком уровне антител нужно делать прививку против коронавируса

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9 июля 2021, 16:07 Источник: РИА Новости - Крым

медик, фото: pixels.com

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, в каком случае необходимо проверить наличие антител в крови перед прививкой против новой коронавирусной инфекции. По его словам, важную роль играет их количество.

«Антитела перед вакцинацией есть смысл проверять тем, кто переболел. К сожалению, это ни на что не повлияет, и вакцинироваться все равно заставят. Уровень антител является защитным, если он выходит за пределы референсных (нормативных) значений»,- пояснил он.

Шунков отметил, что если, например, у человека показатель антител - 20, а референсное значение - 11, то в этом случае можно привиться, но если показатель намного выше и доходит до ста, то тогда вакцинацию лучше отложить. Однако он считает, что всеобщий характер вакцинации зачастую не учитывает медицинский аспект необходимости прививки для пациента, а анализ на антитела делается «для удовлетворения любопытства». Врач добавил, что такое решение иммунизации населения, скорее, носит управленческий характер.

При этом эксперт уточнил, что спустя время после прививки можно самостоятельно проверить, дал ли иммунитет реакцию, а именно сделать анализ на специфические иммуноглобулины к S-белку. Шунков подчеркнул, что показатель должен выходить за пределы референсных значений.

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