В Челябинской области удалось отстоять от огня более 1800 домов

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10 июля 2021, 22:31 Анна Поперечная

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

В настоящее время ситуация с пожарами стабилизировалась.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после заседания оперативного штаба отметил, что угрозы распространения огня на населенные пункты Карталинского района уже нет, МЧС ликвидирует отельные очаги возгорания. Кроме того, по последней информации, на юге области начались долгожданные дожди.

Напомним, 10 июля в регион прибыли заместители федерального министра МЧС Илья Денисов и Анатолий Супруновский. По словам Ильи Денисова, в ликвидации возгораний принимало участие практически четверть федеральной группировки МЧС, дислоцируемой на территории области.

«Пожар зачастую принимал форму огневого шторма, в таком случае его невозможно потушить, а силы и средства нужно направлять на защиту строений. Таким образом удалось отстоять более 1800 жилых домов в Челябинской области. Работу огнеборцев осложнял шквалистый ветер, скорость которого достигала 25 м/с, а скорость распространения пожара – 150 метров в секунду. Считаю, что пожарно-спасательные подразделения выполнили свою задачу», – рассказал Илья Денисов.

Алексей Теклер подчеркнул, что с завтрашнего дня на местах возгорания начнется работа по расчистке территории. «Дал поручение делать это только вместе с собственниками. Это будет находиться в фокусе моего пристального внимания», – подытожил глава региона.

Также сегодня власти озвучили, на какую помощь могут рассчитывать жители пострадавших от огня населенных пунктов.

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