Южноуральцам, пострадавшим от пожаров, окажут материальную помощь

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10 июля 2021, 16:23 Анна Поперечная

Алексей Теклер общается с жителями поселков, пострадавших от огня. Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

Власти обещают найти индивидуальный подход к каждой семье, лишившейся крова и имущества.

Алексей Текслер сегодня, 10 июня, на заседании оперштаба в поселке Новокаолиновый озвучил, какую помощь получат пострадавшие от стихии из поселков Джабык и Запасное Карталинского района. Единовременная выплата на неотложные нужды составит 10 тысяч рублей, при полной утрате имущества – 100 тысяч рублей, при частичной – 50 тыс. рублей. Важно, что жители начнут получать первые деньги уже с завтрашнего дня. 10 тысяч рублей из резервного фонда правительства им выдадут по спискам – без документального подтверждения.

Степень утраты будет определять комиссия, которая сформирует списки пострадавших. В Карталинский район выехал заместитель министра социальных отношений региона с группой сотрудников. Кроме того, прорабатываются меры дополнительной поддержки людям, потерявшим жилье на пожаре.

Алексей Текслер заверил жителей Карталинского района, что помощь получат и те, кто проживал в населенных пунктах на постоянной основе, и дачники.

«Нужно индивидуально с каждой семьей общаться на тему восстановления и утраты имущества, подходить гибко. Мы договорились с МЧС, с рядом предприятий, что уже на следующей неделе начнем разбирать то, что сгорело, начнем зачищать площадки для того, чтобы можно было максимально быстро начинать строительство», – сказал губернатор.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе подчеркнул, что уже создана рабочая группа для оценки ущерба имуществу. После этого будут проработаны все варианты возмещения ущерба.

Также Алексей Текслер сегодня разговаривал о ситуации в регионе с Владимиром Путиным. Президент предложил организовать для ребят, которые из-за пожаров были вынуждены покинуть лагерь «Роднички», отдых на Черном море. Скорее всего, дети будут отдыхать в Анапе, в лагере «Смена».

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