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Шеф-повар екатеринбургского ресторана Ковалев рассказал об ужине Мишустина с коллегами из правительства

, 14:58 Источник: РИА Новости

Шеф-повар екатеринбургского ресторана Ковалев рассказал об ужине Мишустина с коллегами из правительства
Михаил Мишустин, фото: Russian Government/Globallookpress.com

Михаил Ковалев, шеф-повар екатеринбургского ресторана, в котором ужинали премьер-министр России Михаил Мишустин  и его коллеги во время визита в город, рассказал, что дегустировали представители правительства.

«Была дегустация пельменей. Еще подавались те продукты, у которых сейчас высокий сезон, например, у камчатского краба прекрасное мясо. Я посчитал нужным предложить его, поэтому мы и его подавали. Муксун подавали на горячее блюдо, на холодное подавали сугудай из муксуна»,- уточнил он.

Ковалев добавил, что на ужин подавали традиционные салаты. По его словам, в меню ресторана было оливье по рецепту 1864 года, сельдь «Шуба» из печеных овощей и с соусом «Провансаль», французский салат «Нисуаз», который готовится из тунца и овощей с оригинальной заправкой из дижонской горчицы, оливкового масла, тимьяна, чеснока, сока лимона и белого винного уксуса, а также салат с тигровыми креветками с ломтиками печеных кабачков и маринованных цукини, дольками грейпфрута, авокадо и брокколи. Он добавил, что никаких изысков не было, все блюда были из стандартного меню. 

«Я, когда выходил, у них улыбки были на лицах. Получил аплодисменты за работу нашего ресторана. Персонал тоже поблагодарили теплыми словами»,- поделился шеф-повар, отметив, что в этом ресторане в разное время принимали Дмитрия Медведева и Сергея Лаврова с министром иностранных дел Германии.

4 июля Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Екатеринбург посетил один из ресторанов города в компании министра финансов Антона Силуанова, главы Минпромторга Дениса Мантурова и главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

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